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Общество

С января 2025 г. в Самаре подорожает эвакуация автомобилей

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 1 января 2025 года будут скорректированы тарифы на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств. Соответствующий проект приказа опубликовал департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Фото: Волга Ньюс

"Проектом приказа предлагается провести с 1 января 2025 года корректировку действующих долгосрочных тарифов на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств на территории Самарской области с учетом прогнозного показателя индекса потребительских цен", - отмечается в пояснительной записке.

Тариф проиндексируют до 2395 рублей. Напомним, в январе 2024 г. эвакуация задержанного авто обходилась в 2264 рубля, в 2023 году - 2112 рублей. 

Плата за хранение в зависимости от категории транспортного средства составит: за первые пять часов от 6 до 37 рублей, далее — от 18 до 116 рублей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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