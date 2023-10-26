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Общество

В Самаре с 2024 года вновь подорожает эвакуация автомобилей

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым будут скорректированы тарифы на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств на территории региона.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что индексация тарифов "ограничивается индексом потребительских цен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ". В соответствии с этим прогнозом показатель индекса потребительских цен на товары и услуги в среднем за 2024 год составит 107,2%.

"Проектом приказа ДЦТР предлагается провести с 1 января 2024 г. корректировку действующих долгосрочных тарифов на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств на территории Самарской области с учетом прогнозного показателя индекса потребительских цен", - сообщается в документе.

Планируется, что с нового года эвакуация задержанного авто обойдется его владельцу в 2264 рубля. Напомним, годом ранее тариф на перемещение автомобилей проиндексировали до 2112 рублей. Таким образом, за год сумма выросла на 152 рубля.
Плата за хранение в зависимости от категории транспортного средства останется прежней: первые пять часов от 6 до 37 рублей, далее - от 16 до 103 рублей.

Согласно приказу, тарифы на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств будут действовать на территории Самарской области с 2023 по 2027 гг.

 

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