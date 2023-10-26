В Самаре с 2024 года вновь подорожает эвакуация автомобилей

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым будут скорректированы тарифы на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств на территории региона.
В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что индексация тарифов "ограничивается индексом потребительских цен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ". В соответствии с этим прогнозом показатель индекса потребительских цен на товары и услуги в среднем за 2024 год составит 107,2%.
"Проектом приказа ДЦТР предлагается провести с 1 января 2024 г. корректировку действующих долгосрочных тарифов на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств на территории Самарской области с учетом прогнозного показателя индекса потребительских цен", - сообщается в документе.
Согласно приказу, тарифы на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств будут действовать на территории Самарской области с 2023 по 2027 гг.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....