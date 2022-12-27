Эвакуация транспорта в Самарской области снова подорожает

С 1 января 2023 г. в Самарской области начнет действовать новый тариф на перемещение транспортных средств на штрафстоянку. Проект приказа регионального департамента ценового и тарифного регулирования опубликован 23 декабря.

Планируется, что с нового года эвакуация задержанного автомобиля будет обходиться его владельцу в 2112 рублей. Плата за хранение в зависимости от категории транспортного средства останется прежней: первые пять часов от 6 до 37 рублей, далее - от 16 до 103 рублей.

Согласно приказу, тарифы на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств будут действовать на территории Самарской области с 2023 по 2027 гг.

Напомним, в этом году стоимость эвакуации автомобиля также выросла и составила 2050 руб. в Самаре и 1870 руб. в других муниципалитетах области.