В регионе подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2022 г. в Самарской области начнут действовать новые тарифы на эвакуацию автомобилей. Соответствующий приказ опубликовал региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

Согласно документу, перемещение одного наземного транспортного средства на штрафстоянку будет стоить 2050 руб. в Самаре и 1870 руб. в других муниципалитетах области. До этого действовали тарифы 1968 и 1802 руб. соответственно.

Первые пять часов хранения транспортных средств в зависимости от их типа и категории по-прежнему будут стоить владельцам от 6 до 37 руб., последующие часы обойдутся в 16-103 рублей. Таким образом, стоимость хранения негабаритных транспортных средств начиная с шестого часа подорожает на 4 руб. по сравнению с прошлым годом.