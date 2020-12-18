В регионе утвердили новые тарифы на эвакуацию автомобилей

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил новые тарифы на эвакуацию автомобилей.

Напомним, с 2021 г. в Самаре он составит 1968 руб., в Тольятти и других муниципалитетах области — 1802 рубля. Действующие до 1 января тарифы составляют 1900 руб. и 1740 руб., соответственно.

Первые пять часов хранения транспортных средств в зависимости от их типа и категории будут стоить от 6 до 37 руб., последующие часы обойдутся в 16-99 рублей. Таким образом, предполагается на 1 руб. повысить стоимость в первые пять часов хранения для негабаритных транспортных средств - с 36 до 37 руб., в последующие часы на 1-3 руб. вырастут цены на хранение всех видов транспорта, кроме мотоциклов.