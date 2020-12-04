В Самарской области с 2021 г. могут вырасти тарифы на эвакуацию автомобилей

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал для независимой экспертизы проект приказа о корректировке тарифов на эвакуацию транспортных средств в 2021 году.

Согласно этому документу, тариф на эвакуацию автомобилей в Самаре со следующего года может составить 1968 руб., в Тольятти и других муниципалитетах области — 1802 рубля. Действующие тарифы составляют 1900 руб. и 1740 руб., соответственно.

Также проектом предлагается скорректировать стоимость хранения задержанного транспорта. Первые пять часов хранения транспортных средств в зависимости от их типа и категории будут стоить от 6 до 37 руб., последующие часы обойдутся в 16-99 рублей. Таким образом, предполагается на 1 руб. повысить стоимость в первые пять часов хранения для негабаритных транспортных средств — с 36 до 37 руб., в последующие часы на 1-3 руб. вырастут цены на хранение всех видов транспорта, кроме мотоциклов.

Предлагаемый рост тарифов в пояснительной записке к проекту приказа объясняется тем, что долгосрочные тарифы должны индексироваться ежегодно в обязательном порядке, ограничиваясь при этом индексом потребительских цен в базовом прогнозе социально-экономического развития. Этот показатель, по оценкам минэкономразвития РФ, в 2021 г. составит 103,6%.