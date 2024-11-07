"Внутри истории" возвращается: молодежь Самарской области сможет узнать больше об истории родной губернии

В Самарской области стартовал Самарский областной патриотический проект "Внутри истории", который объединит более 2000 жителей всех муниципальных образований губернии. В формате интерактивной выставочной экспозиции, марафона добрых дел "Создаю историю" или выездной смены проект поможет молодым людям погрузиться в историю Куйбышева времен Великой Отечественной войны, а также узнать о героях современности.

Самарский областной патриотический проект "Внутри истории" приурочен к празднованию 80-летия со дня Великой Победы. В 2024 году проект вошел в число победителей всероссийского конкурса программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" и сейчас реализуется Самарским союзом Молодежи — территориальной общественной организацией "Российского Союза Молодежи" в Самарской области в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства региона и Федерального агентства по делам молодежи, с целью развития патриотического воспитания молодых людей и приобщения жителей губернии к истории региона.

Проект пройдет в выездном формате: 8 выездов — 8 опорных точек, которые станут местом притяжения близлежащих муниципальных образований нашего региона и через интерактивную выставочную экспозицию расскажут о событиях прошлого. Выставочная экспозиция — это лента хронологических событий, которая включает в себя не только экскурсионный материал, но и интерактивные технологии, благодаря которым знакомство с историей родного края станет доступно для самых юных жителей губернии.

Помимо участия в выставке жители смогут стать частью проекта прямо в своем муниципальном образовании — для этого будет запущен марафон добрых дел "Создаю историю". В течение 5 дней участники будут совершать добрые и полезные дела, поддерживать волонтерские инициативы и вносить свой вклад в историю региона.

Для особенно активных представителей молодежи с 22 по 24 ноября пройдет выездная трехдневная смена на базе Молодежного центра "Лесная сказка". Выездное событие соберет 150 молодых людей и погрузит в историю страны, расскажет больше о великих событиях прошлого и настоящего. В программе смены встречи с известными экспертами и настоящими героями, интересные мастер-классы и лектории, культурно-досуговая программа, полезный опыт, новые знакомства и позитивные эмоции.

"Патриотическое воспитание молодежи — одно из основных направлений развития нашей страны. Через проведение образовательных программ и мероприятий молодежь лучше понимает свою связь с историей и культурой, что в свою очередь способствует укреплению единства и сплоченности общества. Патриотическое воспитание подрастающего поколения важно не только для сохранения наследия, но и для формирования гражданской ответственности и активной позиции во благо будущего России. Проект "Внутри истории" стал флагманским проектом нашего региона и, в событиях настоящего обретает всю большую актуальность. В этом году "Внутри истории" — это память о великих подвигах прошлого, погружение в события настоящего и создание нашего будущего. Первый выезд состоится уже 8 ноября, с радостью, будем ждать жителей нашей губернии!" — поделилась Анастасия Софьина, председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член общественной палаты Самарской области.