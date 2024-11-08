Опрос ВСК: каждый третий россиянин испытывает стресс на работе, лучше всего помогают фитнес и ДМС

Каждый третий россиянин ежедневно испытывает стресс на работе, причем в 86% случаев беспокойство так или иначе связано с рабочим процессом. Например, почти каждый третий сотрудник недоволен своим начальством, а каждый четвертый — коллективом. Таковы результаты опроса* Страхового Дома ВСК, проведенного в онлайн-журнале "ВыИскали".
По оценкам Страхового Дома ВСК, 42% россиян часто испытывают стресс на работе, еще 29% сталкиваются с эмоциональным напряжением ежедневно. В большинстве случаев (41%) стресс напрямую связан с неэффективным планированием рабочего процесса руководством. В то же время 13% опрошенных ВСК респондентов отмечают, что практически все задачи вызывают у них тревогу.
Ключевыми источниками стресса на работе для россиян являются: отношения с начальством (38%) и коллективом (27%), необходимость работать и общаться с людьми (35%), неудобное рабочее место, устаревшая техника или ПО (18%), некомфортное место (16%) и график работы (13%). Также среди дополнительных факторов стресса россияне отмечают слишком позднее завершение (27%) или слишком раннее начало (25%) рабочего дня, долгую дорогу до работы (16%), необходимость соблюдения дресс-кода (5%).
Самые частые жалобы россиян на организацию рабочего процесса — это необходимость выполнять большое количество задач в сжатые сроки (45%), широкий круг обязанностей, между которыми сложно переключаться (40%), отсутствие чёткого плана работы (37%), бюрократия и сложность документооборота (19%), а также однообразие задач (16%). Чуть более 6% россиян являются трудоголиками — их не устраивает слишком маленький объём работы. Помимо перечисленного, россиян часто беспокоят и финансовые вопросы. Среди них 30% отмечают недостаточный уровень заработной платы, 18% непрозрачную систему расчетов базовой зарплаты и премий, 6% не устраивает система штрафов.
Большинство россиян справляется со стрессом на работе при помощи музыки (17%), перерывов и общения с коллегами (по 16%), разговоров по телефону с друзьями и семьей (15%). Еще 7% прибегают к навыкам саморегуляции и техники, которым их научил психолог, а 19% — ничего не помогает минимизировать тревогу.
По оценкам 37% российских специалистов стандартные элементы корпоративной культуры не помогают им справляться со стрессом на работе (тимбилдинги и пр.). Самый эффективный метод — это бесплатное питание и кофе-брейки в офисе (помогают 26% респондентов). Следом идут оплата абонементов в спортивные клубы (помогает справиться с рабочим стрессом 22% опрошенных), ДМС и расширенный социальный пакет (помогает 19%), присутствие психолога в офисе (помогает 15%).
*Опрос проводился в ноябре 2024 года. В рамках анкетирования можно было выбрать несколько вариантов ответа на определенные вопросы.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас