Опрос ВСК: каждый третий россиянин испытывает стресс на работе, лучше всего помогают фитнес и ДМС

Каждый третий россиянин ежедневно испытывает стресс на работе, причем в 86% случаев беспокойство так или иначе связано с рабочим процессом. Например, почти каждый третий сотрудник недоволен своим начальством, а каждый четвертый — коллективом. Таковы результаты опроса* Страхового Дома ВСК, проведенного в онлайн-журнале "ВыИскали".

По оценкам Страхового Дома ВСК, 42% россиян часто испытывают стресс на работе, еще 29% сталкиваются с эмоциональным напряжением ежедневно. В большинстве случаев (41%) стресс напрямую связан с неэффективным планированием рабочего процесса руководством. В то же время 13% опрошенных ВСК респондентов отмечают, что практически все задачи вызывают у них тревогу.

Ключевыми источниками стресса на работе для россиян являются: отношения с начальством (38%) и коллективом (27%), необходимость работать и общаться с людьми (35%), неудобное рабочее место, устаревшая техника или ПО (18%), некомфортное место (16%) и график работы (13%). Также среди дополнительных факторов стресса россияне отмечают слишком позднее завершение (27%) или слишком раннее начало (25%) рабочего дня, долгую дорогу до работы (16%), необходимость соблюдения дресс-кода (5%).

Самые частые жалобы россиян на организацию рабочего процесса — это необходимость выполнять большое количество задач в сжатые сроки (45%), широкий круг обязанностей, между которыми сложно переключаться (40%), отсутствие чёткого плана работы (37%), бюрократия и сложность документооборота (19%), а также однообразие задач (16%). Чуть более 6% россиян являются трудоголиками — их не устраивает слишком маленький объём работы. Помимо перечисленного, россиян часто беспокоят и финансовые вопросы. Среди них 30% отмечают недостаточный уровень заработной платы, 18% непрозрачную систему расчетов базовой зарплаты и премий, 6% не устраивает система штрафов.

Большинство россиян справляется со стрессом на работе при помощи музыки (17%), перерывов и общения с коллегами (по 16%), разговоров по телефону с друзьями и семьей (15%). Еще 7% прибегают к навыкам саморегуляции и техники, которым их научил психолог, а 19% — ничего не помогает минимизировать тревогу.

По оценкам 37% российских специалистов стандартные элементы корпоративной культуры не помогают им справляться со стрессом на работе (тимбилдинги и пр.). Самый эффективный метод — это бесплатное питание и кофе-брейки в офисе (помогают 26% респондентов). Следом идут оплата абонементов в спортивные клубы (помогает справиться с рабочим стрессом 22% опрошенных), ДМС и расширенный социальный пакет (помогает 19%), присутствие психолога в офисе (помогает 15%).

*Опрос проводился в ноябре 2024 года. В рамках анкетирования можно было выбрать несколько вариантов ответа на определенные вопросы.