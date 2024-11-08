Тепловой пункт "Т Плюс" в Сызрани украсили ярким граффити

На центральном тепловом пункте Сызранских тепловых сетей Самарского филиала "Т Плюс" появилось новое граффити. Мурал располагается на Образцовской площадке рядом с жилым домом № 2А/1 на улице Астраханской.
В центре композиции большая и дружная семья за приятными занятиями выходного дня. В просторной квартире тепло и комфортно, в чём прямая заслуга местных энергетиков — на заднем плане узнаются очертания энергоблока Сызранской ТЭЦ.
Автором арт-объекта стал художник Алексей Заличев, для которого это уже далеко не первый проект, созданный по просьбе энергетиков. Так, в 2021 году он создал граффити на павильоне тепловых сетей в Новокуйбышевске, а в 2023 году принял участие в оформлении бетонного ограждения старейшей электростанции Поволжья — Самарской ГРЭС.
"Красочные изображения и граффити есть уже во многих регионах присутствия энергокомпании. Они используются для информирования жителей о социально-значимых темах, а также для украшения территорий. В этой работе мы планировали напомнить горожанам о важном труде энергетиков, от которого зависит качественное и надёжное теплоснабжение жилых домов, школ, больниц, промышленных предприятий", — отметил технический директор — главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?