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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" вручило именные сертификаты студентам и преподавателям СамГТУ

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В г. Самаре состоялось торжественное вручение именных стипендий студентам и выплат социальной направленности преподавателям Самарского государственного технического университета — профильного вуза ПАО "Транснефть".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Именные выплаты получили 15 студентов, обучающихся по специальностям "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика и электротехника", "Химическая технология" и "Автоматизация технологических процессов и производств". При отборе кандидатов учитывался высокий уровень учебной успеваемости и активное участие студентов в научно-исследовательских мероприятиях — конференциях, семинарах, тематических конкурсах.

Также решением комиссии были определены восемь преподавателей СамГТУ, которые на протяжении учебного года будут получать ежемесячные социальные выплаты в качестве поощрения за активную работу в части научных исследований и публикаций.

"Мы считаем сотрудников "Транснефти" своими коллегами — нас связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, развития перспективных молодых преподавателей и студентов. Мы очень ценим вашу всестороннюю помощь, в том числе в укреплении материально-технической базы вуза", — отметила проректор по учебной работе СамГТУ Ольга Юсупова.

Именные стипендии ПАО "Транснефть" назначаются студентам СамГТУ с 2001 года, выплаты социальной направленности преподавателям — с 2014 года. Всего же стипендии и выплаты ежегодно вручаются студентам и преподавателям 8 вузов России, осуществляющих подготовку кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса, включая систему трубопроводного транспорта.

В 2024-2025 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучается 108 студентов-бакалавров, из них 100 — студенты дневного отделения, 8 человек обучается на заочном отделении. В 2024 году 17 выпускников политеха трудоустроены на объекты АО "Транснефть - Приволга".

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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