АО "Транснефть - Приволга" вручило именные сертификаты студентам и преподавателям СамГТУ

В г. Самаре состоялось торжественное вручение именных стипендий студентам и выплат социальной направленности преподавателям Самарского государственного технического университета — профильного вуза ПАО "Транснефть".

Именные выплаты получили 15 студентов, обучающихся по специальностям "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика и электротехника", "Химическая технология" и "Автоматизация технологических процессов и производств". При отборе кандидатов учитывался высокий уровень учебной успеваемости и активное участие студентов в научно-исследовательских мероприятиях — конференциях, семинарах, тематических конкурсах.

Также решением комиссии были определены восемь преподавателей СамГТУ, которые на протяжении учебного года будут получать ежемесячные социальные выплаты в качестве поощрения за активную работу в части научных исследований и публикаций.

"Мы считаем сотрудников "Транснефти" своими коллегами — нас связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, развития перспективных молодых преподавателей и студентов. Мы очень ценим вашу всестороннюю помощь, в том числе в укреплении материально-технической базы вуза", — отметила проректор по учебной работе СамГТУ Ольга Юсупова.

Именные стипендии ПАО "Транснефть" назначаются студентам СамГТУ с 2001 года, выплаты социальной направленности преподавателям — с 2014 года. Всего же стипендии и выплаты ежегодно вручаются студентам и преподавателям 8 вузов России, осуществляющих подготовку кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса, включая систему трубопроводного транспорта.