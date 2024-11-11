Проект бюджета региона на три года формируют с учетом подготовки к форуму "Россия – спортивная держава"

Дополнительные средства на развитие массового спорта в Самарской области стали направлять уже в этом году. По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева в области была разработана и запущена в действие региональная программа "Мастер спорта", для реализации которой летом были приняты поправки в бюджет. Средства на ее реализацию заложены и в проекте бюджета на ближайшие три года.

Он основан на поручениях губернатора, которые были сформированы в ходе сбора предложений жителей во время его рабочих поездок в муниципалитеты области и заложены в программу социально-экономического развития Самарской области. Во многом определяющим стало то, что в следующем году Самара примет XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава". Такое право столица региона получила благодаря решению президента страны Владимира Путина.

В частности, в рамках программы "Мастер спорта" в этом году были выделены межбюджетные трансферты на общую сумму 36 миллионов рублей спортивным школам региона. На выделенные дополнительно средства этой осенью школы обновляют спортивный инвентарь, командируют учащихся на участие в межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях.

По поручению губернатора финансовая поддержка муниципальных спортивных школ будет продолжена. В 2025 г. городским округам Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Отрадный запланированы межбюджетные трансферты в объеме 40 млн. руб. на поддержку более 30 тысяч спортсменов в 37 муниципальных спортивных школах для закупки спортивной экипировки, инвентаря и оборудования, участие спортсменов в соревнованиях, организацию медицинского обеспечения.

Продолжится реализация мер социальной поддержки спортсменам и тренерам. Поощрение по итогам выступления на международных и всероссийских соревнованиях смогут получить свыше 350 спортсменов и тренеров Самарской области; единовременное вознаграждение спортсменов за присвоение спортивных разрядов, спортивных и почетных званий получат более 1 000 человек; поощрение по итогам выступления на летней Спартакиаде молодежи (юниорской) России 2025 г. получат более 90 спортсменов и тренеров Самарской области; стипендии губернатора Самарской области получат свыше 550 спортсменов Самарской области.

В рамках программы "Мастер спорта" особое внимание уделено развитию спортивной инфраструктуры, так как на данный момент уровень обеспеченности населения спортивными объектами в Самарской области составляет 43%. Для повышения показателя принято решение о строительстве не менее 500 спортсооружений к 2030 году.

"Программа "Мастер спорта" — то, что не хватало региону. Это открытый документ, в котором учитывали мнения тренеров, спортсменов, предложения жителей области. Надо понимать, что программа рассчитана на 5 лет. Но реализация ее уже началась. В бюджете Самарской области на 2025 год предусмотрены средства на строительство новых спортивных объектов, уже сейчас начались выплаты за выполнение спортивных разрядов и званий. Проиндексированы поощрения за попадания в призы на крупных стартах. Теперь эти выплаты производятся за каждый старт, а не за одно достижение в квартал. Уверен, что данная программа станет основой для вовлечения в спорт многих жителей региона", — подчеркивает член сборной команды Самарской области по легкой атлетике Александр Буяновский.

В 2025–2027 годах в Самарской области планируется установить 215 универсальных спортивных площадок, в том числе в 2025 году — 75 площадок четырех типов, то есть в три раза больше, чем в 2024 году, когда были построены 24 площадки. На их устройство бюджетом 2025 года предусмотрено 404 млн. рублей.

Запланированы расходы на строительство модульных спортивных сооружений. В 2025 году в городах и сельских районах, имеющих самый низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, появятся пять модульных спортивных объектов. Это города Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, муниципальные районы Волжский, Ставропольский.

"Радует, что бюджет Самарской области предполагает развитие массового и детско-юношеского спорта и спортивной инфраструктуры. Детям будет, где заниматься спортом, условия для этого с каждым годом улучшаются. Вместе с тем, для большинства ребят, которые приходят в спорт, мотивацией становится стремление стать профессиональным спортсменом. Поэтому я, конечно, считаю поддержку профессионального спорта не менее важной. Профессиональный клуб — это всегда ориентир, цель для молодого спортсмена. Также считаю важным, что по программе "Мастер спорта" у нас в регионе теперь предусмотрено поощрение за получение спортивных разрядов и званий. Раньше нередко наши юные гандболисты при достижении определенного возраста уезжали в другие регионы. Возможно, теперь наличие выплат станет для них стимулом остаться и достигать спортивных высот в Самарской области", — отмечает олимпийская чемпионка, президент гандбольного клуба "Лада", тренер-преподаватель МБУ ДО СШОР № 10 "Олимп" г. о. Тольятти по гандболу Ирина Близнова.

Впервые за многие годы планируется выделить дополнительные средства на проведение ремонтных работ на спортивных объектах, которые примут участников и гостей XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" (Физкультурно-спортивный комплекс "Грация", универсальный комплекс "МТЛ Арена", стадион "Солидарность Самара Арена", ледовый дворец "Лада Арена"), который будет проходить в Самарской области в 2025 году.