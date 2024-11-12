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Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем профсоюзов Самарской области

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзное движение в губернии с Днем профсоюзов Самарской области. В 2024 г. движению исполняется 119 лет.

Вячеслав Федорищев напомнил, что путь становления, развития и реорганизации, пройденный профсоюзами, был непростым.

"И эта история неотделима от истории нашего родного края и страны. На протяжении десятков лет многотысячный профактив трудился в сфере укрепления трудовой дисциплины, охраны труда, социального страхования, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в коллективах предприятий и организаций", - сказал глава региона.

Он напомнил, что правительство региона тесно взаимодействует с Федерацией профсоюзов Самарской области. Важнейшим направлением совместной работы является укрепление экономического потенциала региона, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение стабильной занятости населения.

"Наше сотрудничество будем укреплять и расширять. Хочу искренне поблагодарить вас за усилия, направленные на заботу о главном богатстве нашей губернии — ее трудолюбивых и талантливых людях.
Выражаю признательность активу, ветеранам, всем членам профсоюза, которые поддерживают участников специальной военной операции, собирая гуманитарную помощь, по зову души и сердца помогают семьям военнослужащих. Убежден, что общими усилиями мы добьемся Победы.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Самарской области и России!", - пожелал губернатор.

 


Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

 

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