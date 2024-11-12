Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем профсоюзов Самарской области

Во вторник, 12 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзное движение в губернии с Днем профсоюзов Самарской области. В 2024 г. движению исполняется 119 лет.
Вячеслав Федорищев напомнил, что путь становления, развития и реорганизации, пройденный профсоюзами, был непростым.
"И эта история неотделима от истории нашего родного края и страны. На протяжении десятков лет многотысячный профактив трудился в сфере укрепления трудовой дисциплины, охраны труда, социального страхования, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в коллективах предприятий и организаций", - сказал глава региона.
Он напомнил, что правительство региона тесно взаимодействует с Федерацией профсоюзов Самарской области. Важнейшим направлением совместной работы является укрепление экономического потенциала региона, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение стабильной занятости населения.
"Наше сотрудничество будем укреплять и расширять. Хочу искренне поблагодарить вас за усилия, направленные на заботу о главном богатстве нашей губернии — ее трудолюбивых и талантливых людях.
Выражаю признательность активу, ветеранам, всем членам профсоюза, которые поддерживают участников специальной военной операции, собирая гуманитарную помощь, по зову души и сердца помогают семьям военнослужащих. Убежден, что общими усилиями мы добьемся Победы.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Самарской области и России!", - пожелал губернатор.
Губернатор Самарской области В.А. Федорищев
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...