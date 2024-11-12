Жителя Самары лишили права собственности на берег и часть реки

В Самаре суд вынес решение по иску прокуратуры о земельном участке на берегу реки Самары.

Ранее местный житель получил в собственность участок, в состав которого включены береговая полоса и акватория реки общей площадью около 2 тыс. кв. м.

При этом прибрежные зоны и реки не могут являться частной собственностью. В связи с этим прокурор обратился в суд.

В итоге суд согласился с надзорным ведомством и признал отсутствующим право собственности самарца на часть участка.