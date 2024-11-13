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Образование Общество

"Тольяттиазот" стал участником региональной выставки "Самара"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" принял участие в региональной выставке "Самара", которая стала продолжением экспозиционного форума "Россия", представленного в 2024 году в Москве. Сотрудники компании провели профориентационные мероприятия для 100 школьников Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Программа ТОАЗа включала в себя интерактивные мастер-классы и химические опыты от представителей центральной лаборатории. Отдельное внимание было уделено профориентационным роликам. Посетители выставки смогли посетить "Тольяттиазот" с помощью виртуальной экскурсии по промплощадке, а также оценить широкий спектр профессий, представленных на предприятии.

Выставка, которая продлится до февраля 2025 года, проходит в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Петра Алабина. Она направлена на демонстрацию достижений в промышленности и науке, туристических возможностей региона, а также на формирование профессиональных навыков у детей и молодежи.

В рамках проекта будут представлены крупные предприятия, учреждения образования, культуры и спорта 37 муниципальных образований области.

"На выставке "Самара" задействованы лучшие практики области. Для нашего предприятия таковыми являются профориентационная работа и программы целевого обучения. "Тольяттиазот" заинтересован в молодых кадрах и ориентирован на привлечение подрастающего поколения. Таким образом формируется не только кадровый резерв предприятия, но и трудовая элита региона. По итогам реализуемых профориентационных проектов мы получаем положительную обратную связь. Молодые люди стремятся трудоустроиться на градообразующие предприятия города, усиливая позиции химической промышленности всего региона", — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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