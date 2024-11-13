АО "Транснефть-Приволга" завершило ремонт резервуара в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" выполнило капитальный ремонт резервуара для нефти объемом 5 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции "Похвистнево" в Самарской области.
Емкость представляет собой металлическую конструкцию диаметром 22,8 м и высотой 11,94 м с понтоном, предназначенным для снижения потерь от испарения. Резервуар защищен бетонным обвалованием, не допускающим разлива углеводородов в случае возникновения нештатных ситуаций, и оснащен автоматическими системами управления технологическим процессом и пожаротушения.
К ремонту резервуара техперсонал станции приступил в июне текущего года по результатам проведения полного технического диагностирования. Был заменен участок днища емкости. Кроме того, устранены дефекты металлоконструкций стенки, окрайки и кровли резервуара. Специалисты провели тщательный измерительный, магнитный и ультразвуковой контроль сварных швов. Также выполнен монтаж ремкомплекта понтона, ремонт внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия. После этого успешно завершились гидравлические испытания.
Ремонтные работы прошли в строгом соответствии с регламентными требованиями и техническими нормативами. Срок эксплуатации резервуара продлен на 10 лет.
Все работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации резервуаров.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее