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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило ремонт резервуара в Самарской области

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило капитальный ремонт резервуара для нефти объемом 5 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции "Похвистнево" в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Емкость представляет собой металлическую конструкцию диаметром 22,8 м и высотой 11,94 м с понтоном, предназначенным для снижения потерь от испарения. Резервуар защищен бетонным обвалованием, не допускающим разлива углеводородов в случае возникновения нештатных ситуаций, и оснащен автоматическими системами управления технологическим процессом и пожаротушения.

К ремонту резервуара техперсонал станции приступил в июне текущего года по результатам проведения полного технического диагностирования. Был заменен участок днища емкости. Кроме того, устранены дефекты металлоконструкций стенки, окрайки и кровли резервуара. Специалисты провели тщательный измерительный, магнитный и ультразвуковой контроль сварных швов. Также выполнен монтаж ремкомплекта понтона, ремонт внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия. После этого успешно завершились гидравлические испытания.

Ремонтные работы прошли в строгом соответствии с регламентными требованиями и техническими нормативами. Срок эксплуатации резервуара продлен на 10 лет.

Все работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации резервуаров.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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