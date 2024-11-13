АО "Транснефть-Приволга" завершило ремонт резервуара в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" выполнило капитальный ремонт резервуара для нефти объемом 5 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции "Похвистнево" в Самарской области.

Емкость представляет собой металлическую конструкцию диаметром 22,8 м и высотой 11,94 м с понтоном, предназначенным для снижения потерь от испарения. Резервуар защищен бетонным обвалованием, не допускающим разлива углеводородов в случае возникновения нештатных ситуаций, и оснащен автоматическими системами управления технологическим процессом и пожаротушения.

К ремонту резервуара техперсонал станции приступил в июне текущего года по результатам проведения полного технического диагностирования. Был заменен участок днища емкости. Кроме того, устранены дефекты металлоконструкций стенки, окрайки и кровли резервуара. Специалисты провели тщательный измерительный, магнитный и ультразвуковой контроль сварных швов. Также выполнен монтаж ремкомплекта понтона, ремонт внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия. После этого успешно завершились гидравлические испытания.

Ремонтные работы прошли в строгом соответствии с регламентными требованиями и техническими нормативами. Срок эксплуатации резервуара продлен на 10 лет.

Все работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации резервуаров.