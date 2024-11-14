Энергосберегающие проекты КНПЗ сэкономили предприятию 180 миллионов рублей

11 ноября отмечался международный день энергосбережения. Свой вклад в экономию энергоресурсов готовы вносить многие самарские предприятия. Например, на Куйбышевском НПЗ только в этом году было реализовано несколько десятков энергосберегающих проектов, эффект от внедрения которых достиг 180 миллионов рублей.

Добиться такой заметной экономии помогли мероприятия, направленные на снижение потребления топлива в процессах нефтепереработки и оптимизацию электрических нагрузок. На технологических установках завода провели обследование и наладку энергетического оборудования.

Стать участником Дня энергосбережения может не только большое предприятие, но и каждый россиянин, проведя хотя бы один вечер без телевизора и гаджетов.