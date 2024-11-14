Энергосберегающие проекты КНПЗ сэкономили предприятию 180 миллионов рублей

11 ноября отмечался международный день энергосбережения. Свой вклад в экономию энергоресурсов готовы вносить многие самарские предприятия. Например, на Куйбышевском НПЗ только в этом году было реализовано несколько десятков энергосберегающих проектов, эффект от внедрения которых достиг 180 миллионов рублей.
Добиться такой заметной экономии помогли мероприятия, направленные на снижение потребления топлива в процессах нефтепереработки и оптимизацию электрических нагрузок. На технологических установках завода провели обследование и наладку энергетического оборудования.
Стать участником Дня энергосбережения может не только большое предприятие, но и каждый россиянин, проведя хотя бы один вечер без телевизора и гаджетов.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее