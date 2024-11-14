16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Энергосберегающие проекты КНПЗ сэкономили предприятию 180 миллионов рублей АО "Транснефть-Приволга" завершило ремонт резервуара в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение системы электрохимзащиты НПС в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" вручило именные сертификаты студентам и преподавателям СамГТУ Музей Куйбышевского НПЗ помогает подросткам выбрать будущую профессию

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Энергосберегающие проекты КНПЗ сэкономили предприятию 180 миллионов рублей

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

11 ноября отмечался международный день энергосбережения. Свой вклад в экономию энергоресурсов готовы вносить многие самарские предприятия. Например, на Куйбышевском НПЗ только в этом году было реализовано несколько десятков энергосберегающих проектов, эффект от внедрения которых достиг 180 миллионов рублей.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Добиться такой заметной экономии помогли мероприятия, направленные на снижение потребления топлива в процессах нефтепереработки и оптимизацию электрических нагрузок. На технологических установках завода провели обследование и наладку энергетического оборудования.

Стать участником Дня энергосбережения может не только большое предприятие, но и каждый россиянин, проведя хотя бы один вечер без телевизора и гаджетов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1