Женщина погибла на пожаре в селе под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 17 ноября, в 12:36, загорелся частный дом на ул. Советской в пос. Ульяновский Шигонского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.