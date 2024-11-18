Андрей Кислов вручил награду Совета Федерации проекту "Здоровое долголетие"

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов в рамках региональной недели посетил с рабочей поездкой Красноярский район Самарской области.

Сенатор провел встречу с главой района Юрием Горяиновым, а затем вручил диплом и пообщался с лауреатами конкурса "Лучшая социальная практика", инициированным Советом Федерации.

Проект верхней палаты "Социальный курс: идеи нового времени" появился благодаря накопленному в регионах многолетнему опыту участия НКО в развитии социальной сферы. Всероссийский конкурс стартовал в январе 2024 года. На него поступило более 900 заявок, но финала дошли всего 29 социальных практик.

Лучшие в стране социальные проекты определялись по таким направлениям, как "Семья и родительство", "Здоровьесбережение", "Активная жизнь" (спорт и туризм), "Комфортная среда" (городская среда и экология), "Наука и образование", "Культура", а также "Мы вместе", который направлен на поддержку старшего поколения. Именно в этой номинации лучшим был признан проект АНО "Центр социального обслуживания населения Северного округа" из Красноярского района Самарской области.

"Социальный проект "Здоровое долголетие", который реализуется на территории Красноярского района и в других соседних муниципалитетах, был высоко оценен на федеральном уровне. Его авторы стали лауреатами всероссийского конкурса, инициированного Советом Федерации", — отметил Андрей Кислов.

В рамках проекта "Здоровое долголетие" при поддержке социальных работников пожилые люди занимаются адаптивной физкультурой, дыхательной гимнастикой, гимнастикой для мозга, делают упражнения для сохранения памяти, внимания и мышления. В конечном счете это способствует укреплению их ментального здоровья.

Особое внимание Андрей Кислов обратил на то, что авторы проекта занимаются тиражированием своего опыта внедрения этой социальной практики. На сегодня уже 340 обученных соцработников из шести отделов социального обслуживания населения используют данную оздоровительную методику, которая регулярно оказывает поддержку 1700 пожилым людям.

Как отметил сенатор, прежде всего, эта заслуга автора этой уникальной социальной практики Галины Пейль и ее профессиональной команды. Многочисленные награды на различных региональных и федеральных конкурсах говорят о том, что этот проект по-настоящему успешен и востребован. Его можно и нужно тиражировать не только на территории Самарской области, но и в масштабах страны, уверен Андрей Кислов.

Сенатор подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин постоянное внимание уделяет необходимости повышения качества жизни людей пенсионного возраста. "Глава государства не раз говорил, что политика в отношении пожилых людей должна опираться на создание условий, обеспечивающих как активное долголетие, так и эффективную поддержку тем, кто нуждается в помощи. Радует, что в Самарской области есть профессиональные и неравнодушные люди, которые помогают представителям "серебряного" возраста жить полноценной жизнью, чувствовать себя востребованными, ощущать заботу и внимание", — подчеркнул парламентарий.

Сенатор выразил уверенность, что социальный проект "Здоровое долголетие" будет и дальше развиваться, масштабироваться, чтобы улучшать качество жизни старшего поколения. Также он отметил, что со своей стороны готов оказывать проекту необходимую поддержку.