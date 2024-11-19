16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарные учения в двух регионах Энергосберегающие проекты КНПЗ сэкономили предприятию 180 миллионов рублей АО "Транснефть-Приволга" завершило ремонт резервуара в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение системы электрохимзащиты НПС в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" вручило именные сертификаты студентам и преподавателям СамГТУ

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарные учения в двух регионах

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарно-тактические учения на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Кротовка" и "Ефимовка", расположенных в Самарской и Волгоградской областях, соответственно.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка взаимодействия ремонтно-эксплуатационного персонала, членов добровольных пожарных дружин и договорных подразделений МЧС РФ по защите производственных объектов, проверка готовности к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

По замыслу учебной тренировки на ЛПДС "Кротовка" произошло возгорание в одном из резервуаров, стационарная система автоматического пожаротушения вышла из строя. После получения сигнала персонал станции произвел необходимые переключения, были приняты меры по эвакуации.

На место оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав пожарной части ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области", а также члены ДПД. Совместно с персоналом ЛПДС были организованы действия по локализации и ликвидации "пожара". Действия участников координировал штаб пожаротушения. В устранении условного пожара были задействованы более 20 человек и четыре единицы специализированной техники — пожарные автоцистерны и пеноподъемник. Условный пожар был успешно ликвидирован в регламентные сроки.

По аналогичному сценарию прошли пожарно-тактические учения на ЛПДС "Ефимовка". Был отработан алгоритм взаимодействия персонала ЛПДС и личного состава четырех пожарных частей ГКУ ВО "2 ОПС" с участием 30 человек и 6 единиц пожарной техники.

Программы пожарно-тактических учений были выполнены успешно в полном соответствии с задачами. Условная ликвидация пожаров и их последствий завершена в нормативные сроки. Наблюдательные комиссии положительно оценили результаты, была подтверждена высокая степень готовности сотрудников предприятия и представителей МЧС РФ к слаженной работе в условиях чрезвычайной ситуации.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1