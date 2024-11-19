АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарные учения в двух регионах

АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарно-тактические учения на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Кротовка" и "Ефимовка", расположенных в Самарской и Волгоградской областях, соответственно.

Цель — отработка взаимодействия ремонтно-эксплуатационного персонала, членов добровольных пожарных дружин и договорных подразделений МЧС РФ по защите производственных объектов, проверка готовности к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

По замыслу учебной тренировки на ЛПДС "Кротовка" произошло возгорание в одном из резервуаров, стационарная система автоматического пожаротушения вышла из строя. После получения сигнала персонал станции произвел необходимые переключения, были приняты меры по эвакуации.

На место оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав пожарной части ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области", а также члены ДПД. Совместно с персоналом ЛПДС были организованы действия по локализации и ликвидации "пожара". Действия участников координировал штаб пожаротушения. В устранении условного пожара были задействованы более 20 человек и четыре единицы специализированной техники — пожарные автоцистерны и пеноподъемник. Условный пожар был успешно ликвидирован в регламентные сроки.

По аналогичному сценарию прошли пожарно-тактические учения на ЛПДС "Ефимовка". Был отработан алгоритм взаимодействия персонала ЛПДС и личного состава четырех пожарных частей ГКУ ВО "2 ОПС" с участием 30 человек и 6 единиц пожарной техники.

Программы пожарно-тактических учений были выполнены успешно в полном соответствии с задачами. Условная ликвидация пожаров и их последствий завершена в нормативные сроки. Наблюдательные комиссии положительно оценили результаты, была подтверждена высокая степень готовности сотрудников предприятия и представителей МЧС РФ к слаженной работе в условиях чрезвычайной ситуации.