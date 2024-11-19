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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в Самарской области

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило комплекс плановых работ на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов (МН) в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведены в период плановой остановки двух магистральных нефтепроводов с целью поддержания высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) подключили два построенных участка трубопровода общей протяженностью 1,2 км. При реконструкции использовались прямошовные стальные трубы диаметром 500 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки. Участки подключили после проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний.

В зоне ответственности Бугурусланского РНУ после завершения пусконаладочных работ подключена камера пуска и приема средств очистки и диагностики (СОД) на 143 км МН Бавлы — Куйбышев. Работы по обустройству стационарной площадки и монтажу камеры пуска СОД велись с 2023 года. Новое оборудование российского производства отличается увеличенным сроком службы (до 30 лет) и отвечает нормативным требованиям в области промышленной безопасности. Реконструкция объекта обеспечит возможность проведения своевременной диагностики и оценки состояния нефтепровода.

На нефтеперекачивающей станции "Большая Черниговка" выполнено подключение резервуара объемом 5 тыс. куб. метров к действующим технологическим трубопроводам. Новый резервуар построен на месте демонтированной емкости такого же объема. Он оснащен полным комплектом оборудования, обеспечивающим его бесперебойную и безаварийную работу, в том числе построены сети пожаротушения, кабельная эстакада, обустроено каре. Ввод резервуара в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Кроме того, на линейной части трубопроводов и нефтеперекачивающих станциях проведен ремонт запорной арматуры, выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов.

Мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности. В них были задействованы порядка 200 сотрудников, использовано более 100 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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