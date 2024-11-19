АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" выполнило комплекс плановых работ на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов (МН) в Самарской области.

Мероприятия в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведены в период плановой остановки двух магистральных нефтепроводов с целью поддержания высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) подключили два построенных участка трубопровода общей протяженностью 1,2 км. При реконструкции использовались прямошовные стальные трубы диаметром 500 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки. Участки подключили после проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний.

В зоне ответственности Бугурусланского РНУ после завершения пусконаладочных работ подключена камера пуска и приема средств очистки и диагностики (СОД) на 143 км МН Бавлы — Куйбышев. Работы по обустройству стационарной площадки и монтажу камеры пуска СОД велись с 2023 года. Новое оборудование российского производства отличается увеличенным сроком службы (до 30 лет) и отвечает нормативным требованиям в области промышленной безопасности. Реконструкция объекта обеспечит возможность проведения своевременной диагностики и оценки состояния нефтепровода.

На нефтеперекачивающей станции "Большая Черниговка" выполнено подключение резервуара объемом 5 тыс. куб. метров к действующим технологическим трубопроводам. Новый резервуар построен на месте демонтированной емкости такого же объема. Он оснащен полным комплектом оборудования, обеспечивающим его бесперебойную и безаварийную работу, в том числе построены сети пожаротушения, кабельная эстакада, обустроено каре. Ввод резервуара в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Кроме того, на линейной части трубопроводов и нефтеперекачивающих станциях проведен ремонт запорной арматуры, выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов.

Мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности. В них были задействованы порядка 200 сотрудников, использовано более 100 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.