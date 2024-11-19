Авито поможет пожилым людям зарабатывать на любимом деле

Авито и благотворительная организация "Люди.Идеи" запустили кампанию "Связано с любовью" в поддержку пожилых людей — подопечных фонда. Теперь на платформе можно купить товары, созданные руками бабушек, и оставить заявку на изготовление вязаных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поддержать фонд и его подопечных можно также, сделав прямое пожертвование или перечислив 5% от реализации своих товаров на платформе. Перечисления от продажи Авито удвоит и направит на развитие программ благотворительного фонда. Кроме того, для подопечных фонда будет организована серия мастер-классов о безопасном использовании интернета, обучающие материалы для пожилых людей можно будет также найти на странице проекта. Кампания и акция с розыгрышем подарков для пользователей пройдут с 18 ноября по 4 декабря.

Сегодня в России 24 млн пожилых людей. При этом, по данным НИУ ВШЭ, только 6,9% пользователей в возрасте от 65 до 74 лет владеют базовыми цифровыми навыками и регулярно заходят в интернет.

"Авито — это платформа социальной коммерции. 96% наших сделок предполагают общение продавца и покупателя. Это возможность не только найти постоянных и преданных клиентов и монетизировать свои увлечения, но и рассказать о них и об историях, с ними связанных, услышать благодарность. Я думаю, что для многих пожилых людей, которые уже не работают и не ведут активную социальную жизнь, этот опыт окажется очень приятным и поможет завести новых друзей. Мы знаем, что многие пожилые люди с интересом относятся к возможности зарабатывать на онлайн-платформах, но нередко отказываются от этой идеи только потому, что такие инструменты для них непривычны. Поэтому мы решили поддержать их и рассказать больше о том, как использовать интернет грамотно и безопасно", — поделился Алексей Ли, директор по продажам в Авито Товарах.

Сегодня Авито пользуются 4,2 млн человек старше 55 лет. Это 4% годовой аудитории сервиса. Чаще всего на Авито они покупают и продают одежду и обувь, запчасти для автомобилей, мебель и товары для ремонта, а также ищут работу и подработку. Популярностью также пользуются подкатегория "Растения" и предложение услуг в разных сферах. Всего в Самарской области зарегистрировано 62 976 пользователей в возрасте от 55 лет.

"Одна из главных проблем, с которой сталкиваются пожилые люди — это одиночество. Оно не просто делает их жизнь серой, но и сокращает ее. Поэтому так важно поддерживать их в желании вести активный образ жизни, общаться, заниматься хобби и даже своим небольшим делом. Участвуя в нашем совместном с Авито проекте, люди старшего поколения смогут не только улучшить финансовое положение, но и расширить круг общения, почувствовать себя востребованными и получить положительные эмоции", — рассказала Евгения Коновалова, директор благотворительной организации "Люди.Идеи".

Чтобы рассказать, как покупать и продавать на Авито легко и безопасно, специалисты компании провели для подопечных фонда "Люди. Идеи" мастер-класс, а также разработали обучающие материалы. Ими могут воспользоваться все, кто хочет познакомить своих пожилых родственников с платформой.

Первые товары от подопечных фонда "Люди. Идеи", яркие пледы и игрушки, связанные бабушками-мастерицами, появились в магазине благотворительной организации на Авито. Здесь же можно оставить заявку на будущие заказы и сказать спасибо за связанные с любовью вещи.

Поддержать фонд можно также, сделав прямое пожертвование или перечислив 5% от продажи своего товара, размещенного на Авито с подключенной доставкой в период с 18 ноября по 4 декабря. Авито удвоит пожертвование, а вырученные средства направит в фонд на развитие программы "Старшие", которая помогает организовывать обучение и досуг для пожилых людей, а также общение для маломобильных и немобильных подопечных фонда.

Участники акции, разместившие на Авито товары с доставкой, получат трогательные видеооткрытки с пожеланиями от бабушек, а также смогут принять участие в розыгрыше пледов и шарфов, связанных их руками.