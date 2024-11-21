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Образование Общество

Т1 Цифровая Академия и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках программы студенты освоят теорию и практические навыки управления БПЛА до 30 кг в соответствии с профессиональным стандартом, научатся собирать, обрабатывать и анализировать пространственные данные, полученные с использованием БПЛА. Набор желающих на программу планируется завершить к 22.11.2024.

Полученные навыки студенты будут отрабатывать на отраслевых кейсах, которые предоставит Т1 Цифровая Академия, а также на очной лётной практике, которая будет проводиться на базе ДВФУ.

"Беспилотные технологии вышли из авангарда технологий и стали востребованы сразу во многих отраслях: строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности. Активное применение беспилотных устройств требует специалистов, которые знают, как управлять и обслуживать средства БЛА, а также как работать с данными, которые с их помощью можно получить. Объединяя экспертизу и наработки холдинга, мы стремимся обеспечить рынок востребованными кадрами", — рассказал Дмитрий Красовский, директор Т1 Цифровая Академия.

"Навык эксплуатации беспилотных авиационных систем в настоящее время все более и более востребован во многих отраслях народного хозяйства. Беспилотники являются инструментов, которые кратно повышают эффективность производственных процессов в геодезии, строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающем и энергетическом секторах, управлении, логистике, обеспечении безопасности и многих других. Знания и навыки применения этих инструментов в ближайшее время станут стандартом для многих инженерных направлений подготовки специалистов. Политехнический институт ДВФУ уже сейчас ставит своей задачей обеспечивать высокий уровень компетенций своих студентов в этой области", — комментирует Денис Саланин, представитель Дальневосточного Федерального Университета.

Программа профессиональной переподготовки "Специалист по эксплуатации БАС" рассчитана на студентов со второго курса, магистрантов и аспирантов ДВФУ. Общая длительность — 280 академических часов. Обучение рассчитано на 9 месяцев.

Т1 Цифровая Академия одобрена в качестве партнера проекта "Социоцентром" — оператором крупнейших государственных программ развития в сфере науки и высшего образования в РФ.

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