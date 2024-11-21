Т1 Цифровая Академия и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС

В рамках программы студенты освоят теорию и практические навыки управления БПЛА до 30 кг в соответствии с профессиональным стандартом, научатся собирать, обрабатывать и анализировать пространственные данные, полученные с использованием БПЛА. Набор желающих на программу планируется завершить к 22.11.2024.
Полученные навыки студенты будут отрабатывать на отраслевых кейсах, которые предоставит Т1 Цифровая Академия, а также на очной лётной практике, которая будет проводиться на базе ДВФУ.
"Беспилотные технологии вышли из авангарда технологий и стали востребованы сразу во многих отраслях: строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности. Активное применение беспилотных устройств требует специалистов, которые знают, как управлять и обслуживать средства БЛА, а также как работать с данными, которые с их помощью можно получить. Объединяя экспертизу и наработки холдинга, мы стремимся обеспечить рынок востребованными кадрами", — рассказал Дмитрий Красовский, директор Т1 Цифровая Академия.
"Навык эксплуатации беспилотных авиационных систем в настоящее время все более и более востребован во многих отраслях народного хозяйства. Беспилотники являются инструментов, которые кратно повышают эффективность производственных процессов в геодезии, строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающем и энергетическом секторах, управлении, логистике, обеспечении безопасности и многих других. Знания и навыки применения этих инструментов в ближайшее время станут стандартом для многих инженерных направлений подготовки специалистов. Политехнический институт ДВФУ уже сейчас ставит своей задачей обеспечивать высокий уровень компетенций своих студентов в этой области", — комментирует Денис Саланин, представитель Дальневосточного Федерального Университета.
Программа профессиональной переподготовки "Специалист по эксплуатации БАС" рассчитана на студентов со второго курса, магистрантов и аспирантов ДВФУ. Общая длительность — 280 академических часов. Обучение рассчитано на 9 месяцев.
Т1 Цифровая Академия одобрена в качестве партнера проекта "Социоцентром" — оператором крупнейших государственных программ развития в сфере науки и высшего образования в РФ.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения