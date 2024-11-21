В Тольятти погиб мужчина, выпрыгнув из горящей квартиры на восьмом этаже

В четверг, 21 ноября, в первой половине дня в Тольятти произошел пожар на ул. Офицерской, 17. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Также люди писали, что из горящей квартиры на восьмом этаже выпрыгнул мужчина и разбился насмерть.
В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили информацию о пожаре. В квартире горели вещи на площади 2 кв. м. Силами 19 огнеборцев пожар ликвидировали в 9:47 - через 17 минут после поступления сообщения о возгорании. Также МЧС уточняет, что выпрыгнувший мужчина погиб до прибытия их сотрудников.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !