В Тольятти погиб мужчина, выпрыгнув из горящей квартиры на восьмом этаже

В четверг, 21 ноября, в первой половине дня в Тольятти произошел пожар на ул. Офицерской, 17. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Также люди писали, что из горящей квартиры на восьмом этаже выпрыгнул мужчина и разбился насмерть.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили информацию о пожаре. В квартире горели вещи на площади 2 кв. м. Силами 19 огнеборцев пожар ликвидировали в 9:47 - через 17 минут после поступления сообщения о возгорании. Также МЧС уточняет, что выпрыгнувший мужчина погиб до прибытия их сотрудников.