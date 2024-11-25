В Ставропольском районе пожарные тушили дом на площади 120 кв. метров

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В воскресенье, 24 ноября, в 13:36 на ул. Ленина в селе Александровка Ставропольского района загорелся частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.