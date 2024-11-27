Ночью 25 человек тушили пожар в селе под Самарой

В среду 27, ноября в 0:38, загорелся дом в с. Колывань Красноармейского района. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Горели квартира и крыша четырехквартирного дома на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.
В борьбе с огнем участвовали 25 человек и семь единиц техники. Пожар ликвидировали в 7:50. Причину возгорания устанавливают.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 126 и пожарно-спасательной части № 128 ПСО № 46 Волжского района
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !