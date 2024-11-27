Ночью 25 человек тушили пожар в селе под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду 27, ноября в 0:38, загорелся дом в с. Колывань Красноармейского района. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".