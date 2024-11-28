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Платформа "Сфера" представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков 1С

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интеграция платформы "Сфера" (Холдинг Т1) в процесс разработки 1С позволяет ускорить внедрение изменений и сборку кода, оптимизировать затраты на поддержку, а также повысить производительность ИТ-команды.

ИТ-специалисты теперь смогут использовать CI/CD-конвейер отечественного решения "Сфера" для разработки приложений на технологической платформе 1С. При этом инструменты для написания кода и автоматизированного тестирования остаются прежними — лишь повышается эффективность их использования. Так, для хранения и версионирования конфигураций применяется Сфера.Код, а для сборки, проверки синтаксиса, запуска классических средств автотестирования 1С применяется Сфера.CI/CD. Проверенная и готовая конфигурация размещается в соответствующем хранилище, инструменте Сфера.Дистрибутивы и лицензии, откуда далее может быть развернута в любой промышленной среде.

За счет интеграции технологических платформ 1С и "Сфера" обеспечивается покрытие полного цикла разработки. Использование современного инструмента версионирования кода ускоряет процесс производства ПО. Отслеживание изменений упрощает поиск и устранение ошибок, а также позволяет при необходимости вернуться к ранней, стабильной версии приложения или его модуля. Автоматизация тестирования, сборки и доставки минимизирует время, необходимое на разработку, а также снижает количество дефектов в коде. В совокупности прозрачность внедрения изменений в контуре систем 1С повышает качество и безопасность выпускаемых релизов.

"При разработке нововведений мы опирались на экспертизу собственной команды 1С-специалистов. Сейчас они активно интегрируют инструменты платформы "Сфера" в рабочий процесс. Мы видим, что изменения положительно сказываются на разработке: по оценке экспертов компании, временные затраты на сборку больших конфигураций сокращаются на 10-40%, на анализ и поиск изменений в коде — на 5-15%. При этом для работы над теми же изменениями требуется вдвое меньше сотрудников, а количество ошибок на регрессионном уровне падает до 80%", — прокомментировал Евгений Калашников, руководитель стрима "Инженерные инструменты" платформы "Сфера".

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