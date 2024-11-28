В Сызранском районе во время пожара на ферме пострадала женщина

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В четверг, 28 ноября, в 15:36 на ул. Советской в пос. Соборный Сызранского района вспыхнул пожар. Загорелось одно из зданий на ферме. В ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что горело бытовое помещение.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области