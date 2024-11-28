В Сызранском районе во время пожара на ферме пострадала женщина

В четверг, 28 ноября, в 15:36 на ул. Советской в пос. Соборный Сызранского района вспыхнул пожар. Загорелось одно из зданий на ферме. В ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что горело бытовое помещение.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров силами 9 человек и 2 единицами техники. Пострадала женщина.
В 16:00 пожар был ликвидирован.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !