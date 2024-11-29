Один пострадавший, 8 эвакуированных: пожар на ул. Арцыбушевской в Самаре

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В четверг, 28 ноября, примерно в 22:59 произошел пожар в доме на ул. Арцыбушевская, 3а в Железнодорожном районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.