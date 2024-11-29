В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых

На стадионе "Солидарность Самара Арена" прошла региональная премия Первых "Самарская Ладья", посвященная достижениям участников и наставников самого масштабного детского движения в России — Движения Первых. В рамках этого значимого события собрались более трехсот человек, включая активистов, наставников и представителей родительского сообщества.

В региональной премии "Самарская Ладья" приняли участие более 600 человек, которые на протяжении года трудились, проявляли инициативу и активно участвовали в различных проектах, организованных Движением Первых и его партнерами. Событие стало настоящим праздником для всех, кто стремится к самореализации и развитию в рамках данного движения.

"Сегодня состоялась первая региональная премия Первых "Самарской Ладья", и я надеюсь, что это станет доброй традицией для всех жителей нашего региона, которые активно принимают участие в проектах Движения Первых. Год подходит к концу. При подведении итогов важно не только переосмыслять все, что мы сделали, но и говорить друг другу слова благодарности. И эта премия — как раз слова благодарности всем нашим Первым, которые нашли себя в Движении, всем наставникам и родителям, которые помогают и открывают мир возможностей для юных талантов нашего региона", — поделилась председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Основной акцент премии был сделан на четыре ключевые номинации, каждая из которых отражает важные аспекты жизни и развития молодых людей. Участники прошли несколько этапов отбора. На первом этапе необходимо было подать заявку на сайте будьвдвижении.рф, рассказать о своих достижениях и приложить портфолио. На следующем этапе участники писали эссе. Оценку заявкам давали окружные комиссии, а затем региональные эксперты.

В итоге лауреаты из всех уголков Самарской области и их близкие встретились на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в одном из залов стадиона "Солидарность Самара Арена". Всего было определено четыре победителя, по одному в каждой номинации.

Номинация "Мечта" была предназначена для участников в возрасте от 14 до 17 лет, которые только начинают ставить перед собой цели и мечтать о будущем. Для участников этой категории были реализованы проекты, охватывающие все направления деятельности Движения, включая "Вызов Первых", "Пилоты будущего", "Зарница 2.0", "Первая помощь", "Хранители истории", "Первые в профессии", "В гостях у ученого", "Школьная классика", "Большая перемена" и многие другие.

Чтобы наградить юных участников за их труд и поздравить с заслуженной наградой на сцену поднялись проректор Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка", депутат самарской гордумы Павел Чумак и председатель Самарского союза молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области Анастасия Софьина.

Победителем в номинации "Мечта" стала ученица средней общеобразовательной школы села Екатериновка Майя Максимова. Ее деятельное участие в проектах Движения и неустанное стремление к самосовершенствованию были высоко оценены экспертами.

"Эта награда — моя самая большая победа. Очень рада, что стала победителем Региональной премии. Это была моя мечта!", — поделилась эмоциями Майя.

Номинация "Жизнь и достоинство" была предназначена для активистов регионального отделения Движения Первых Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет. Многие из них становятся лидерами в своих муниципалитетах, вдохновляя других на активные действия и участие в социальных вопросах.

Отметить лучших из них и объявить имя победителя вышли на сцену депутат думы городского округа Тольятти, участник специальной военной операции, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции "Возрождение" Александр Шарков и заместитель председателя Совета Первых Самарской области Елизавета Овчинникова.

Победителем в номинации "Жизнь и достоинство" стала студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Анна Шевченко. В этом году девушка возглавила команду своего первичного отделения в вузе и стала капитаном команды, которая одержала победу во Всероссийском конкурсе "Лучшее первичное отделение". Также Анна является организатором конкурса "Ученик года 2024" и образовательно-туристической программы "Университетские смены".

Труд наставников, которые помогают своим подопечным в освоении традиционных духовно-нравственных ценностей, а также обеспечивают развитие ключевых навыков и профессиональных компетенций был отмечен в номинации "Созидательный труд".

Главную награду в этой номинации получил начальник отдела по воспитательной деятельности "Тольяттинского экономико-технологического колледжа" Сергей Рудаков. Сергей является куратором первичного отделения Движения Первых. Кроме того, он руководитель добровольческого объединения "Поступай правильно", амбассадор международной премии #МЫВМЕСТЕ2024.

Награду Сергей получил из рук председателя Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, члена Общественной палаты Самарской области Константина Доладова и регионального координатора проекта "Навигаторы детства Самарской области" Ирины Красновой.

Номинация "Крепкая семья" была создана для родителей-активистов регионального отделения Движения Первых Самарской области. В России действует семейное сообщество "Родные — Любимые", которое было создано Движением Первых в рамках Года семьи, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. За 2024 год его участниками стали сотни семей региона. Одно из главных направлений работы сообщества — это организация различных досуговых мероприятий для семей с детьми и формирование положительных ценностей у детей и взрослых.

Ярким событием стал большой семейный форум "Родные-Любимые", который состоялся в МТЛ-Арене в октябре этого года.

Поздравила лауреатов и объявила победителей председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк. Победителем в номинации стала активист родительского сообщества "Родные-Любимые" в Новокуйбышевске Екатерина Сметанина. Семья Сметаниных — участники первого всероссийского форума "Родные-Любимые", всероссийского проекта "Первая помощь", а сама Екатерина — член летучей команды всероссийского конкурса "Премия Первых".

"Мы в семье поддерживаем друг друга во всех наших начинаниях, свершениях и делах. Мы одна большая, дружная и крепкая семья. Получение такой награды важно для нас, потому что мы чувствуем себя частью большой и дружной команды Самарской области", — говорит Екатерина.

Планируется, что региональная премия Первых "Самарская Ладья" станет ежегодным событием, которое будет объединять активистов Движения Первых из разных уголков Самарской области.