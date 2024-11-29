Самарский университет имени Королёва вошел в консорциум по развитию и применению межуниверситетской квантовой сети

Межуниверситетская квантовая сеть (МУКС) объединяет НИЦ "Курчатовский институт", который осуществляет научное руководство и администрирование МУКС, Московский университет имени М. В. Ломоносова, Московский технический университет связи и информатики, Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде, Университет ИТМО в Санкт-Петербурге и Самарский университет им. Королёва.
Квантовая инфраструктура МУКС опирается на магистральную квантовую инфраструктуру РЖД и телекоммуникационное оборудование НИКС.
Созданный на базе МУКС консорциум участников будет использовать сеть в научно-образовательных целях для развития квантовых технологий, университетского технологического предпринимательства, а также совместно с индустриальными партнерами для реализации сценариев практического использования квантовых систем передачи данных. Уникальность МУКС заключается в открытой архитектуре. По мере масштабирования к её работе смогут подключаться научные центры, команды разработки и другие участники экосистемы развития квантовых коммуникаций.
Соглашение о создании консорциума для развития МУКС было подписано 27 ноября на IV Конгрессе молодых ученых в Сириусе.
Использованию квантовых технологий на горизонте 5–10 лет, перспективам развития квантовых коммуникаций и возможностям создания квантового интернета была посвящена одна из дискуссий, модератором которой выступил Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт".
Участие в мероприятии принял Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва. "В рамках реализации проекта в нашем университете не только создается соответствующая инфраструктура, но и запущена новая образовательная программа "Квантовые коммуникации и оптоэлектроника". В 2024 году состоялся первый набор. Среди поступивших на это направление есть ребята, набравшие 270–290 баллов ЕГЭ по трём предметам: физике, математике и русскому языку. Квантовые технологии сегодня находятся на острие науки, а учитывая, что в нашем университете это направление одно из ключевых, мы посчитали необходимым войти одними из первых в стране в состав МУКС", — сообщил ректор.
Запуск МУКС между университетами Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары запланирован на декабрь 2024 года. После этого студенты смогут применять на практике полученные теоретические знания. МУКС станет полигоном для тестирования инновационных решений.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения