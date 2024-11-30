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На ул. Авроры в Самаре 96 человек тушили крупный пожар в жилом доме Один пострадавший, восемь эвакуированных: пожар на ул. Арцыбушевской в Самаре В Сызранском районе во время пожара на ферме пострадала женщина В Тольятти на пожаре спасли человека Из горящего расселенного дома в центре Самары удалось спасти человека

Пожары Происшествия

На ул. Авроры в Самаре 96 человек тушили крупный пожар в жилом доме

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 ноября, в 04:39 в ГУ МЧС России по Самарской области и поступила информация о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Авроры, 169 в Советском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия горела кровля и две квартиры на первом и втором этажах. На борьбу с огнем были направлены 96 человек и 35 единиц техники.

В 05:43 пожар был локализован на площади 350 кв. метров.

Погибших нет, эвакуировано 11 человек, один человек осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

Больше доступных гостиниц
Больше указателей на улицах, карт, путеводителей
Больше доступных кафе, столовых
Больше массовых спортивных и культурных мероприятий
Улучшение состояния дорог, тротуаров
Отсутствие пробок, наличие кемпингов
Большая информированность о Самаре в др.регионах РФ
Всего проголосовало: 147
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Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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