На ул. Авроры в Самаре 96 человек тушили крупный пожар в жилом доме

В субботу, 30 ноября, в 04:39 в ГУ МЧС России по Самарской области и поступила информация о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Авроры, 169 в Советском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия горела кровля и две квартиры на первом и втором этажах. На борьбу с огнем были направлены 96 человек и 35 единиц техники.

В 05:43 пожар был локализован на площади 350 кв. метров.

Погибших нет, эвакуировано 11 человек, один человек осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.