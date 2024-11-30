На ул. Авроры в Самаре 96 человек тушили крупный пожар в жилом доме

В субботу, 30 ноября, в 04:39 в ГУ МЧС России по Самарской области и поступила информация о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Авроры, 169 в Советском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия горела кровля и две квартиры на первом и втором этажах. На борьбу с огнем были направлены 96 человек и 35 единиц техники.
В 05:43 пожар был локализован на площади 350 кв. метров.
Погибших нет, эвакуировано 11 человек, один человек осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !