"Газпром межрегионгаз Самара" объявляет декабрь месяцем льготного погашения задолженности

С 1 по 30 декабря 2024 года для абонентов компании действует акция — "В Новый год без долгов!"

"Газпром межрегионгаз Самара" предоставляет потребителям "голубого топлива" возможность аннулировать пени, начисленные за несвоевременную оплату газа. Для этого абонентам — физическим лицам, которые по различным причинам накопили долги по состоянию на 01.12.2024, необходимо до 30 декабря текущего года оплатить задолженность в полном объеме.

Акция распространяется на оплату:

— потребленного ресурса,

— госпошлины,

— услуг газоснабжения: приостановление / возобновление подачи природного газа, осуществляемое компанией "Газпром газораспределение Самара".

Возможность списания пеней, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, также будет рассмотрена в индивидуальном порядке. Для этого абонентам "Газпром межрегионгаз Самара" необходимо до конца декабря 2024 года лично обратиться в клиентские центры компании.

Потребители газа, выполнившие все условия акции, в январе 2025 года получат квитанции с аннулированными пенями. Это отличный шанс сэкономить и начать новый год без долгов!

Оперативно узнать состояние своего лицевого счета и произвести оплату задолженности без комиссии можно не выходя из дома — через личный кабинет на сайте samararegiongaz.ru, с помощью мобильных приложений "МойГаз" и "Оплата за газ" или на сайтах мойгаз.смородина.онлайн и paygas.ru.