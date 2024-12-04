В Красноярском районе спасатели почти 2 часа боролись с крупным пожаром в частном доме

В среду, 4 декабря, в 4:16 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Сосновой в п. Волжский Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Огонь охватил площадь в 150 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
На тушение были направлены 36 огнеборцев. Пожар удалось ликвидировать в 6:06.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !