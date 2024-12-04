В Красноярском районе спасатели почти 2 часа боролись с крупным пожаром в частном доме

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 декабря, в 4:16 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Сосновой в п. Волжский Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.