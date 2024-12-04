Около 30 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к новогодней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

В ноябре 2024 года около 30 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" выполнили условия традиционной акции "В Новый год — без долгов!" Присоединиться к ней жители региона могут до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что данная акция в Самарской области проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали порядка двух тысяч клиентов компании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Для участия в акции "В Новый год — без долгов!" необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.

Всем ее участникам будут списаны пени, а победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.