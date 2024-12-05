Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца

В четверг, 5 декабря, глава региона Вячеслав Федорищев поздравил с Днем добровольца (волонтера) самарцев.

Губернатор подчеркнул, что этот праздник объединяет в регионе сотни тысяч активных, неравнодушных, отзывчивых людей, которые готовы прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке и участии.

"Быть волонтером — особое призвание, требующее от человека бескорыстия и самоотверженности, альтруизма и понимания ответственности каждого из нас за судьбу родного села, города, области, всей нашей огромной страны — России", - отметил он.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, Самарская область сегодня занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу добровольцев — участников гуманитарных конвоев в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Они доставляют бойцам жизненно необходимые грузы, помогают семьям военнослужащих, работают в больницах, пунктах временного размещения, многофункциональных центрах.

"Благодарю всех, кто отдает частичку своего сердца нашим героям, защитникам Отечества, людям, нуждающимся в помощи, и своим личным участием в волонтерских акциях приближает нашу победу.

Добровольческое движение охватывает все сферы жизни региона. Зачастую именно волонтеры лучше всех знают о проблемах, волнующих наших граждан, и предпринимают все возможное, чтобы их решить.

Уверен, инициатива и энергия добровольцев — людей, верящих в силу добра и творящих добро своими руками — это тот мощный ресурс, который способен придать дополнительную динамику опережающему социально-экономического развитию Самарской области. Только вместе мы справимся со всеми вызовами и решим те грандиозные задачи, которые перед нами ставит время", - заключил губернатор.