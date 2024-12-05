Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца

В четверг, 5 декабря, глава региона Вячеслав Федорищев поздравил с Днем добровольца (волонтера) самарцев.
Губернатор подчеркнул, что этот праздник объединяет в регионе сотни тысяч активных, неравнодушных, отзывчивых людей, которые готовы прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке и участии.
"Быть волонтером — особое призвание, требующее от человека бескорыстия и самоотверженности, альтруизма и понимания ответственности каждого из нас за судьбу родного села, города, области, всей нашей огромной страны — России", - отметил он.
Как сообщил Вячеслав Федорищев, Самарская область сегодня занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу добровольцев — участников гуманитарных конвоев в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Они доставляют бойцам жизненно необходимые грузы, помогают семьям военнослужащих, работают в больницах, пунктах временного размещения, многофункциональных центрах.
"Благодарю всех, кто отдает частичку своего сердца нашим героям, защитникам Отечества, людям, нуждающимся в помощи, и своим личным участием в волонтерских акциях приближает нашу победу.
Добровольческое движение охватывает все сферы жизни региона. Зачастую именно волонтеры лучше всех знают о проблемах, волнующих наших граждан, и предпринимают все возможное, чтобы их решить.
Уверен, инициатива и энергия добровольцев — людей, верящих в силу добра и творящих добро своими руками — это тот мощный ресурс, который способен придать дополнительную динамику опережающему социально-экономического развитию Самарской области. Только вместе мы справимся со всеми вызовами и решим те грандиозные задачи, которые перед нами ставит время", - заключил губернатор.
Последние комментарии
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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!