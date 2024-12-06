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Общество

В выходные в Самаре похолодает до -16 градусов

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать самарцам с 6 пдо 9 декабря. По данным синоптиков, столбик термометра в ночные часы будет опускаться до -16 градусов.

В пятницу, 6 декабря, в Самаре будет облачно, без осадков. Ветер Северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °C, местами до -16°. Днем -4…-9 °C.

В начале рабочей недели, 9 декабря, в Самарской области прогнозируется местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -8…-13 °C, в дневные -3…-8 °C.

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