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Экология Общество

Нефтяники Новокуйбышевска отметили День волонтера

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский НПЗ 5 декабря вместе со всем миром отметил Международный день добровольцев. Для сотрудников предприятия — это важный день в календаре: субботники, экологические акции, помощь и поддержка ветеранов НПЗ, охрана природы и многие другие волонтерские события давно стали частью жизни заводчан. В день добровольцев работники Новокуйбышевского НПЗ подвели итоги своих добрых дел.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Помощь "зеленым" друзьям

Много времени и сил сотрудники завода посвящают работе по благоустройству и с экологическими мероприятиями. В рамках весенней акции "Зеленая весна" представители Новокуйбышевского НПЗ навели порядок на городских улицах, аллеях и в скверах общей площадью 50 тыс. кв. м (это 10 разных улиц и объектов). На субботники заводчане выходят ежегодно, вместе с детьми: убирают городские территории и берег Волги.

Внимание водоемам уделяется и в рамках других экологических акций: "Вода России", "Мы чистим мир", "Родники Самарской области", а также приуроченных ко Дню Волги. В самую большую реку Европы было выпущено 32 тысячи мальков стерляди и толстолобика.

В апреле 2024 г. сотрудники НК НПЗ приняли участие в акции "Кедры России" и высадили более 300 саженцев сибирского кедра, ели и сосны на территориях детских садов и школ.

Свои плоды приносит и многолетнее сотрудничество Новокуйбышевского НПЗ с национальным природным парком "Самарская Лука". В прошлом году героем проекта "Роснефти" по изучению краснокнижных животных, обитающих на территории заповедника, стал орлан-белохвост. Заводчане приняли участие в изучении мест гнездования этого пернатого хищника и обеспечили его защиту. В этом году волонтеры НПЗ организовали плоггинг-забег и помогли облагородить живописный маршрут Молодецкого кургана. В "погоне" за чистотой природы объединились сотрудники завода и их семьи, молодые специалисты и студенты Самарского государственного технического университета, "Движение Первых".

Всеобъединяющая поддержка

Работники градообразующего предприятия вместе с членами семей, детьми активно участвуют в различных социально значимых проектах и акциях. Особое место занимает волонтерское движение. Родительский пример — лучший способ воспитать привычку небезразличного отношения к окружающим, протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается.

Вместе с молодыми специалистами, ветеранами НК НПЗ и активистами Движения Первых заводчане провели для учеников 7 — 9-го класса школы-интерната имени И. Егорова мастер-класс "Открытка Победы". Своими руками участники подготовили поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны и земляков, которые сегодня защищают нашу Родину. Юные патриоты изготовили почти 70 трогательных и красивых открыток, которые потом вручили ветеранам на заводском празднике.

Марафон памяти продолжился на городском проспекте Победы, у памятника труженикам тыла. Напомним, мемориал был установлен при поддержке Новокуйбышевского НПЗ в 2023 году. Заводчане вместе со своими детьми и активистами "Движения Первых" благоустроили территорию памятника и высадили здесь цветы, кусты можжевельника — символа вечной жизни. Также к 9 Мая молодые специалисты с представителями "Движения Первых" высадили аллею кедров на участках городской школы и детского оздоровительного лагеря.

Традиционно сотрудники Новокуйбышевского НПЗ проводят новогоднюю акцию "Елка желаний" для детей с ограниченными возможностями здоровья или из семей с трудной жизненной ситуацией.

Ежегодно на заводе организуют акции помощи по сбору детей к школе к 1 сентября, в День защиты детей, по дарению книг в рамках Дня книгодарения и многие другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

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