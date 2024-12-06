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Общество

Самарская телебашня включит специальную подсветку 8 декабря

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 декабря, самарская телебашня включит специальную подсветку в честь 25-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и России.

Телебашню филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" украсит архитектурно-художественная подсветка в цветах российского и белорусского флагов. На медиафасаде появятся слова: "Союзному государству — 25 лет". Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

В акции примут участие Останкинская телебашня, а также башни и мачты Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Махачкалы, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городах.

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