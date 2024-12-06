Самарская телебашня включит специальную подсветку 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, самарская телебашня включит специальную подсветку в честь 25-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и России.
Телебашню филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" украсит архитектурно-художественная подсветка в цветах российского и белорусского флагов. На медиафасаде появятся слова: "Союзному государству — 25 лет". Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.
В акции примут участие Останкинская телебашня, а также башни и мачты Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Махачкалы, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городах.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.