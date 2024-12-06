В проекты Фонда "Экология" РСХБ за год вовлечено более 7 тысяч добровольцев по всей стране

Экологические проекты занимают особое место в волонтерском движении нашей страны и направлены на сохранение и преумножение природы России. В День добровольца — праздник, посвященный неравнодушным людям, Фонд "Экология" РСХБ подвел итоги уходящего года.

В 2024 году в природоохранные инициативы Фонда были вовлечены более 7 тысяч человек из 65 регионов России. Волонтеры Фонда участвовали в акциях по уборке мусора, посадке деревьев, просветительских мероприятиях и образовательных проектах.

"Природа России многогранна, именно поэтому Фонд "Экология" предлагает природоохранные проекты разной направленности с вовлечением широкой целевой аудитории по всей стране, чтобы каждый доброволец смог выбрать проект по душе. Мы благодарим каждого активного участника наших инициатив и ждем тех, кто только начинает свой путь добровольца", — комментирует директор Фонда "Экология" Эльмира Морозова.

Вклад волонтеров Фонда "Экология" в 2024 году

Волонтеры, небезразличные к сохранению флоры и фауны, посадили около 21 тыс. деревьев и помогли 25 приютам для животных. Только на подкормку редких животных — зубров, обитающих в Клязьмино-Лухском заказнике Владимирской области, было собрано 15 тонн зерна.

Проекты по минимизации отходов также активно представлены в копилке Фонда "Экология", в них важен вклад каждого. В этом году 395 неравнодушных добровольца приняли участие в очистке прибрежных территорий федеральных рек, собрав 6,7 тонн мусора на переработку. После он вернется на свое место, но уже в виде полезных объектов благоустройства — скамеек и урн из переработанного пластика.

Фонд "Экология" активно развивает природоохранные проекты в столице и регионах России. За этот год почти 700 килограммов вторсырья и 1,5 тонны ненужных вещей было собрано участникам акций по сбору старой одежды, зубных щеток, винных пробок и CD-дисков для последующей переработки. Такие проекты регулярно проходят для сотрудников Банка в офисах.

5 декабря в Головном офисе РСХБ состоялось награждение самых активных волонтеров Фонда "Экология" со всей страны. Они были отмечены в четырех победных номинациях и получили грамоты и экоподарки. В награждении принял участие первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Присоединиться к экологическим проектам Фонда можно на его официальном сайте или в отделениях Россельхозбанка.

Фонд "Экология" — Фонд поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды, который учрежден Россельхозбанком в 2021 году. Основная миссия Фонда — объединение неравнодушных людей к экологическим проблемам и достижение максимального эффекта при поддержке экологических проектов.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.