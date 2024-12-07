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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Ростову" - 1:3

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последнем перед зимней паузой туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону встречались с "Ростовом".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли "Крылья" на 32 минуте встречи. Сергей Песьяков выбил мяч далеко вперед, Иван Олейников ускорившись со своей половины поля, принял мяч, освободился от защитников и красивым ударом с линии штрафной отправил мяч в стеку — 0:1. Хозяева поля отыгрались через пять минут. После углового пробил Андрей Лангович, и мяч рикошетом от Доминика Ороза залетел в ворота — 1:1.

На 50 минуте отличился иранский полузащитник Мохаммад Мохебби — 2:1. На 71 минуте встречи за фол Доминика Ороза на Мохаммад Мохебби был назначен пенальти, которой реализовал Максим Осипенко — 3:1. На 81 минуте Доминик Ороз получил второе предупреждение в матче, и самарцы заканчивали матч в меньшинстве.

Возобновление чемпионата запланировано на начало марта следующего года. В 20-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Краснодаром".

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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