В АО "Транснефть - Приволга" отметили День волонтера

В АО "Транснефть - Приволга" состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню волонтера (добровольца).

Ежегодно волонтеры компании выступают инициаторами экологических, образовательных и патриотических акций, помогают детским домам, приютам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, многие сотрудники безвозмездно сдают кровь.

"С компанией "Транснефть - Приволга" Службу крови Самарской области связывает многолетнее успешное сотрудничество. 2024 год стал юбилейным, годом нашей совместной работы в вопросах развития донорства на территории региона. Можно с уверенностью сказать, что компания является стратегически значимым партнером Службы крови в вопросах сохранения здоровья и жизни жителей Самарской области", — отметил директор ГБУЗ Самарской области "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов.

В связи с 10-летним юбилеем сотрудничества, а также в связи с проведением Всероссийского форума Службы крови, за большой личный вклад в развитие корпоративного донорского движения и участие в федеральной программе по развитию Службы крови и безвозмездного донорства Сергей Кузнецов вручил медаль Федерального медико-биологического агентства генеральному директору предприятия Дмитрию Бузлаеву.

За большой личный вклад в развитие донорского движения и ежегодную организацию корпоративных донорских акций Благодарность ФМБА получила специалист службы общественных коммуникаций АО "Транснефть — Приволга" Светлана Мальцева. Благодарностями Самарской областной клинической станции переливания крови отмечены 10 сотрудников предприятия, в том числе "Почетный донор РФ" Антон Катаев, Дмитрий Ерохов, Сергей Булавенцев — они сдавали компоненты крови более 50 раз.

На мероприятии также были отмечены и сотрудники, проявившие свою гражданскую позицию, активность и неравнодушие в оказании помощи участникам СВО.

В рамках торжественного мероприятия был дан старт новогоднему благотворительному "Марафону добрых дел". Сотрудники аппарата управления провели новогоднюю благотворительную ярмарку, на которой реализованы поделки и сувениры, изготовленные руками воспитанников "Школы-интерната "Восхождение" г. о. Чапаевск Самарской области. Средства, собранные в ходе ярмарки, переданы в детское учреждение для приобретения оборудования в учебные классы.