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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" отметили День волонтера

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню волонтера (добровольца).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Ежегодно волонтеры компании выступают инициаторами экологических, образовательных и патриотических акций, помогают детским домам, приютам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, многие сотрудники безвозмездно сдают кровь.

"С компанией "Транснефть - Приволга" Службу крови Самарской области связывает многолетнее успешное сотрудничество. 2024 год стал юбилейным, годом нашей совместной работы в вопросах развития донорства на территории региона. Можно с уверенностью сказать, что компания является стратегически значимым партнером Службы крови в вопросах сохранения здоровья и жизни жителей Самарской области", — отметил директор ГБУЗ Самарской области "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов.

В связи с 10-летним юбилеем сотрудничества, а также в связи с проведением Всероссийского форума Службы крови, за большой личный вклад в развитие корпоративного донорского движения и участие в федеральной программе по развитию Службы крови и безвозмездного донорства Сергей Кузнецов вручил медаль Федерального медико-биологического агентства генеральному директору предприятия Дмитрию Бузлаеву.

За большой личный вклад в развитие донорского движения и ежегодную организацию корпоративных донорских акций Благодарность ФМБА получила специалист службы общественных коммуникаций АО "Транснефть — Приволга" Светлана Мальцева. Благодарностями Самарской областной клинической станции переливания крови отмечены 10 сотрудников предприятия, в том числе "Почетный донор РФ" Антон Катаев, Дмитрий Ерохов, Сергей Булавенцев — они сдавали компоненты крови более 50 раз.

На мероприятии также были отмечены и сотрудники, проявившие свою гражданскую позицию, активность и неравнодушие в оказании помощи участникам СВО.

В рамках торжественного мероприятия был дан старт новогоднему благотворительному "Марафону добрых дел". Сотрудники аппарата управления провели новогоднюю благотворительную ярмарку, на которой реализованы поделки и сувениры, изготовленные руками воспитанников "Школы-интерната "Восхождение" г. о. Чапаевск Самарской области. Средства, собранные в ходе ярмарки, переданы в детское учреждение для приобретения оборудования в учебные классы.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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