В Сызрани на пожаре заживо сгорели два человека

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В среду, 11 декабря, в 5:47 в Сызрани вспыхнул пожар в частном жилом доме в пер. Кожевенный, 13а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.