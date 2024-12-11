В Сызрани на пожаре заживо сгорели два человека

В среду, 11 декабря, в 5:47 в Сызрани вспыхнул пожар в частном жилом доме в пер. Кожевенный, 13а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
В 08.07 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. Для тушения пожара привлекались 50 специалистов и 17 единиц техники.
В пламени, охватившем дом, сгорели 2 человека: 53-летний мужчина и 77-летняя женщина.
Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !