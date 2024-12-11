Профессиональное аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть - Приволга" аттестовано комиссией Министерства энергетики РФ

Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) АО "Транснефть - Приволга" прошло периодическую аттестацию на право ведения газоспасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

Подразделение создано в целях обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства РФ. Проверка готовности формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации проводится один раз в три года.

В рамках аттестации каждый спасатель прошёл предаттестационную подготовку в специализированном образовательном центре по трем основным дисциплинам — тактико-технической, высотной и медицинской подготовке. Полученные знания работники закрепили на учебно-тренировочных занятиях по ликвидации аварий и на практических занятиях. В подготовке к аттестации использовались специализированная техника, боновые заграждения, передвижные насосные установки, нефтесборщики и ёмкости для временного хранения нефти.

Квалификацию ПАСФ АО "Транснефть - Приволга" подтвердила отраслевая комиссия Министерства энергетики РФ по аттестации аварийно-спасательных служб нефтяной и газовой промышленности. По итогам проверки получено свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.