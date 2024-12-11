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Профессиональное аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть - Приволга" аттестовано комиссией Министерства энергетики РФ В АО "Транснефть - Приволга" отметили День волонтера Нефтяники Новокуйбышевска отметили День волонтера "СамараНИПИнефть" создаёт достойные условия труда В АО "Транснефть - Приволга" прошел первый этап Международной научно-технической конференции молодежи

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Профессиональное аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть - Приволга" аттестовано комиссией Министерства энергетики РФ

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) АО "Транснефть - Приволга" прошло периодическую аттестацию на право ведения газоспасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Подразделение создано в целях обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства РФ. Проверка готовности формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации проводится один раз в три года.

В рамках аттестации каждый спасатель прошёл предаттестационную подготовку в специализированном образовательном центре по трем основным дисциплинам — тактико-технической, высотной и медицинской подготовке. Полученные знания работники закрепили на учебно-тренировочных занятиях по ликвидации аварий и на практических занятиях. В подготовке к аттестации использовались специализированная техника, боновые заграждения, передвижные насосные установки, нефтесборщики и ёмкости для временного хранения нефти.

Квалификацию ПАСФ АО "Транснефть - Приволга" подтвердила отраслевая комиссия Министерства энергетики РФ по аттестации аварийно-спасательных служб нефтяной и газовой промышленности. По итогам проверки получено свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

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