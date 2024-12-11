Профессиональное аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть - Приволга" аттестовано комиссией Министерства энергетики РФ

Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) АО "Транснефть - Приволга" прошло периодическую аттестацию на право ведения газоспасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.
Подразделение создано в целях обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства РФ. Проверка готовности формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации проводится один раз в три года.
В рамках аттестации каждый спасатель прошёл предаттестационную подготовку в специализированном образовательном центре по трем основным дисциплинам — тактико-технической, высотной и медицинской подготовке. Полученные знания работники закрепили на учебно-тренировочных занятиях по ликвидации аварий и на практических занятиях. В подготовке к аттестации использовались специализированная техника, боновые заграждения, передвижные насосные установки, нефтесборщики и ёмкости для временного хранения нефти.
Квалификацию ПАСФ АО "Транснефть - Приволга" подтвердила отраслевая комиссия Министерства энергетики РФ по аттестации аварийно-спасательных служб нефтяной и газовой промышленности. По итогам проверки получено свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее