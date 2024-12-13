"Ростелеком" протянул гигабитную сеть в село Богатое Самарской области

"Ростелеком" построил оптику в селе Богатом Самарской области. Около двух тысяч семей получили доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам. Более 300 пользователей услуг связи, ранее подключенных по медным линиям, теперь могут перейти на новые современные коммуникации.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Строительство 40 километров оптики в селе Богатом, расположенном на берегу реки Самары, было осложнено большой протяженностью населенного пункта и многочисленными оврагами. Для обхода сложных участков нам приходилось использовать специальную технику и поднимать линии связи на опоры".

В частном секторе "Ростелеком" строит сети по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть). Волоконно-оптическая линия заводится в дом, что обеспечивает высокую скорость соединения. По одному кабелю абоненты могут получать несколько услуг связи.

Дмитрий Востриков, житель села Богатого:

"Мы очень ждали оптику, поскольку скорости интернета на меди не хватало. Сейчас мы можем одновременно пользоваться видеосвязью, играть на компьютере и смотреть онлайн-кинотеатр Wink — качество сервисов отличное!"

"Ростелеком" предлагает богатовцам тарифы с фиксированной стоимостью. Для абонентов действуют специальные условия акции "Навсегда" — если подключить пакеты услуг до 15 февраля 2025 года, цена останется неизменной.

За последние три месяца "Ростелеком" проложил оптические линии до 13 населенных пунктов Самарской области, предоставив возможность подключить цифровые сервисы более чем 8 500 семьям. В зону охвата гигабитной сети вошла большая часть частного сектора Октябрьска и Тольятти, сёл Сухая Вязовка, Березовый Гай, Елховка и поселка Управленческого.

Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.