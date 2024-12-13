В Самаре ночью сгорел киоск на ул. Георгия Димитрова

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В пятницу, 13 декабря, в 1:40, начался пожар на ул. Георгия Димитрова, 117/6 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.