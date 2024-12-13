АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.
Комплекс мероприятий выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. На период производства работ транспортировка нефти по четырем нефтепроводам планово останавливалась на срок до 72 часов.
На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань специалисты подключили два построенных участка общей протяженностью 1,2 км. Использовались прямошовные стальные трубы диаметром 500 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки. Подключение проведено после проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний. Кроме того, к технологическим трубопроводам нефтеперекачивающей станции "Самара-2" подключили напорный коллектор подпорных насосных агрегатов, а на станции смешения нефти — оперативную систему измерения качества нефти.
На НПС "Похвистнево" завершено подключение камеры пуска и приема средств очистки и диагностики на 143 км МН Бавлы — Куйбышев. В регламентные сроки выполнено подключение к технологическим трубопроводам сбросных пружинных предохранительных клапанов на НПС "Грачи-3". Они предназначены для защиты оборудования от недопустимого превышения установленного давления.
Выполнен большой объем работ по ремонту и замене задвижек. Проведена замена двух и средний ремонт 18 единиц запорной арматуры на пяти НПС. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.
Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 320 сотрудников, использовано более 160 единиц спецтехники.
В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее