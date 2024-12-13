АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. На период производства работ транспортировка нефти по четырем нефтепроводам планово останавливалась на срок до 72 часов.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань специалисты подключили два построенных участка общей протяженностью 1,2 км. Использовались прямошовные стальные трубы диаметром 500 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки. Подключение проведено после проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний. Кроме того, к технологическим трубопроводам нефтеперекачивающей станции "Самара-2" подключили напорный коллектор подпорных насосных агрегатов, а на станции смешения нефти — оперативную систему измерения качества нефти.

На НПС "Похвистнево" завершено подключение камеры пуска и приема средств очистки и диагностики на 143 км МН Бавлы — Куйбышев. В регламентные сроки выполнено подключение к технологическим трубопроводам сбросных пружинных предохранительных клапанов на НПС "Грачи-3". Они предназначены для защиты оборудования от недопустимого превышения установленного давления.

Выполнен большой объем работ по ремонту и замене задвижек. Проведена замена двух и средний ремонт 18 единиц запорной арматуры на пяти НПС. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 320 сотрудников, использовано более 160 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.