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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. На период производства работ транспортировка нефти по четырем нефтепроводам планово останавливалась на срок до 72 часов.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань специалисты подключили два построенных участка общей протяженностью 1,2 км. Использовались прямошовные стальные трубы диаметром 500 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки. Подключение проведено после проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний. Кроме того, к технологическим трубопроводам нефтеперекачивающей станции "Самара-2" подключили напорный коллектор подпорных насосных агрегатов, а на станции смешения нефти — оперативную систему измерения качества нефти.

На НПС "Похвистнево" завершено подключение камеры пуска и приема средств очистки и диагностики на 143 км МН Бавлы — Куйбышев. В регламентные сроки выполнено подключение к технологическим трубопроводам сбросных пружинных предохранительных клапанов на НПС "Грачи-3". Они предназначены для защиты оборудования от недопустимого превышения установленного давления.

Выполнен большой объем работ по ремонту и замене задвижек. Проведена замена двух и средний ремонт 18 единиц запорной арматуры на пяти НПС. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 320 сотрудников, использовано более 160 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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