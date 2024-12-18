В тольяттинской квартире заживо сгорел пожилой мужчина

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Во вторник, 17 декабря, в 21:23 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Мира, 86 в Центральном районе Тольятти.