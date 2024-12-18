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Образование Общество

Самарских школьников приглашают принять участие в новом сезоне "Цифрового ликбеза"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АНО "Цифровая экономика" при поддержке минпросвещения России, минцифры России и Авито запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез", который реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

С 16 декабря по 2 февраля 2025 г. на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоролики и методические материалы, посвященные вопросам безопасного взаимодействия с онлайн-платформами при совершении покупок и поиске работы. Главные герои роликов — Ряпушка Варя и Налим Максим — научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. В основу новых серий были взяты идеи сценариев от Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна — школьников из Краснодара и Ростовской области.

Конкурс сценариев был запущен Авито в мае, сразу после выхода первого сезона о совершении безопасных сделок в интернете. Свои варианты сценариев прислали более 50 школьников из Анапы, Сочи, Тюмени, Новониколаевска (Вологодская область), Краснодара, Озерска (Челябинская область), Москвы, Бугульмы, Челябинска, Балтийска, Михайловки (Ростовская область).

"Новые серии "Цифрового ликбеза" были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше", — Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.

Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Неизменной помощницей Вари вновь стала ее старшая сестра Полина, которая дает ей советы по совершению онлайн-сделок.

Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти в интернете подработку на время каникул. И здесь Полина приходит на помощь, объясняя, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, надежный ли работодатель.

"Безопасные покупки товаров на онлайн-платформах с доставкой и поиск подработки в интернете — темы новой серии нашего проекта "Цифровой ликбез", которую мы запускаем совместно с Авито, компанией-учредителем АНО "Цифровая экономика". В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А еще им расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве и как можно им противостоять", — отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

Контент проекта верифицирован ФГБНУ "Институт изучения детства семьи и воспитания", предназначен для лиц возрастной категории 6+ и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.

"Цифровой ликбез" — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО "Цифровая экономика", минцифры России и минпросвещения России. Проект реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее", VK, "Авито", "Контур", "Лаборатория Касперского" — представлены на сайте проекта.

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