В Самарской области на пожаре погиб мужчина

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В среду, 18 декабря, в 21:30 загорелся дом на ул. Пушкина в Кинеле Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центра по делам ГО, ПБ и ЧС".