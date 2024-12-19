В Самарской области на пожаре погиб мужчина

В среду, 18 декабря, в 21:30 загорелся дом на ул. Пушкина в Кинеле Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центра по делам ГО, ПБ и ЧС".
Огонь охватил площадь в 60 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 22:36. Погиб один человек.
На месте происшествия работали расчеты пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 ПСО №34.
Сотрудники ГКУ СО "Центра рол делам ГО, ПБ и ЧС" призывают граждан соблюдать требования пожарной безопасности.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !