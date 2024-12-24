Молодые специалисты Куйбышевского НПЗ представили свои разработки на федеральном уровне

На протяжении почти двух десятилетий НК "Роснефть" ежегодно проводит Межрегиональную научно-техническую конференцию, на которую приглашаются талантливые и амбициозные молодые специалисты со структурных подразделений компании со всей страны, которые знают и любят свое дело. В этом году участниками такой научно-технической конференции стали 430 молодых специалистов из 70 дочерних предприятий Роснефти, в том числе и работники Куйбышевского НПЗ, представившие Самарскую область.

Новое поколение нефтехимиков заявило на конференции 324 проекта, внедрение которых должно способствовать повышению эффективности бизнеса. А также одной из приоритетных целей мероприятие является формирование кадрового резерва "Роснефти" за счет работников с высоким потенциалом. Именно этой теме было посвящено исследование старшего специалиста отдела развития персонала Куйбышевского НПЗ Яны Зубковой, которое она представила на конференции. За свою работу Яна Зубкова получила высокую оценку жюри и номинацию "За популяризацию нефти в социальной поддержке" в секции "Труд. Юриспруденция. Персонал".

"Мне посчастливилось принять участие в таком масштабном событии. Несомненно, перед выступлением я волновалась, но я хорошо знала материал и глубоко изучила тему, поэтому смогла привлечь к проекту внимание жюри. Кроме того, я получила важную экспертную оценку своей работы от старших коллег для дальнейшей реализации проекта" — сказала Яна Зубкова.

А другой участник конференции — ведущий инженер производственного отдела КНПЗ Ксения Тимофеева презентовала в Москве свой проект на тему "Современные методы диагностики электродвигателей, находящихся в работе".

Научно-технические конференции "Роснефти" проводятся с 2006 года и являются одной из успешных форм работы с молодыми специалистами. Так, в 2023 году "Роснефть" уже внедрила 31 проект, которые были отобраны по итогам конференции 2022 года. А еще 22 проекта запланированы к внедрению в производство на объектах компании до 2026 года.