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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Молодые специалисты Куйбышевского НПЗ представили свои разработки на федеральном уровне

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На протяжении почти двух десятилетий НК "Роснефть" ежегодно проводит Межрегиональную научно-техническую конференцию, на которую приглашаются талантливые и амбициозные молодые специалисты со структурных подразделений компании со всей страны, которые знают и любят свое дело. В этом году участниками такой научно-технической конференции стали 430 молодых специалистов из 70 дочерних предприятий Роснефти, в том числе и работники Куйбышевского НПЗ, представившие Самарскую область.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Новое поколение нефтехимиков заявило на конференции 324 проекта, внедрение которых должно способствовать повышению эффективности бизнеса. А также одной из приоритетных целей мероприятие является формирование кадрового резерва "Роснефти" за счет работников с высоким потенциалом. Именно этой теме было посвящено исследование старшего специалиста отдела развития персонала Куйбышевского НПЗ Яны Зубковой, которое она представила на конференции. За свою работу Яна Зубкова получила высокую оценку жюри и номинацию "За популяризацию нефти в социальной поддержке" в секции "Труд. Юриспруденция. Персонал".

"Мне посчастливилось принять участие в таком масштабном событии. Несомненно, перед выступлением я волновалась, но я хорошо знала материал и глубоко изучила тему, поэтому смогла привлечь к проекту внимание жюри. Кроме того, я получила важную экспертную оценку своей работы от старших коллег для дальнейшей реализации проекта" — сказала Яна Зубкова.

А другой участник конференции — ведущий инженер производственного отдела КНПЗ Ксения Тимофеева презентовала в Москве свой проект на тему "Современные методы диагностики электродвигателей, находящихся в работе".

Научно-технические конференции "Роснефти" проводятся с 2006 года и являются одной из успешных форм работы с молодыми специалистами. Так, в 2023 году "Роснефть" уже внедрила 31 проект, которые были отобраны по итогам конференции 2022 года. А еще 22 проекта запланированы к внедрению в производство на объектах компании до 2026 года.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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